'Stop de stapeling van zorgkosten'

Ziek zijn is niet alleen heel vervelend, het is volgens de Patiëntenfederatie ook erg duur. Vooral patiënten met meerdere langdurige of chronische aandoeningen hebben steeds vaker te maken met een stapeling van zorgkosten. Met als gevolg dat veel mensen hierdoor zorg gaan mijden omdat ze het niet kunnen betalen (oid). Naast de maandelijkse premie en het eigen risico, betalen zij regelmatig eigen bijdragen voor medicijnen en hulpmiddelen, fysiotherapie, mondzorg, dieetkosten, reiskosten of zelfs hogere energiekosten om medische apparaten te gebruiken.

Patiëntenmonitor

Deze stapeling van zorgkosten zet veel huishoudens onder druk. In de meest recente geeft zelfs een op de acht deelnemers (13%) aan in 2024 zorg gemeden te hebben of uitgesteld vanwege de hoge kosten. Het gaat dan met name om zorg die niet volledig vergoed wordt, zoals tandartszorg en fysiotherapie, maar ook andere vormen van zorg worden gemeden. Zo zijn er ook mensen die minder medicijnen slikken dan is voorgeschreven om langer met hun voorraad te kunnen doen.

De gevolgen van het mijden van zorg zijn aanzienlijk: 84% van de mensen die zorg gemeden heeft in 2024 kreeg daardoor meer pijn of klachten, 70% ervoer stress of onzekerheid, en voor bijna een kwart verslechterde de kwaliteit van leven: “Dat mensen zorg mijden is niet alleen voor die mensen zelf heel naar, maar raakt ook de rest van de maatschappij,” stelt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland. “Klachten verergeren waardoor uiteindelijk duurdere zorg nodig is. Ook zijn mensen vaak minder inzetbaar op hun werk, of in hun vrijwilligersfunctie. Het is de scheidsrechter op de voetbalclub die tijdelijk wegvalt, of de organisator van de ouderenmiddag in het buurthuis.”

Politiek is aan zet

Het mijden van zorg door de stapeling van zorgkosten moet stoppen. De Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober bieden politici de kans om dit probleem eindelijk serieus aan te pakken.

Patiëntenfederatie Nederland deed daarvoor concrete voorstellen in haar Verkiezingsmanifest:

Verlaag het verplicht eigen risico fors, met gerichte compensatie voor een eventuele hogere zorgpremie.

Vergoed meer mondzorg en fysiotherapie vanuit het basispakket.

Zorg dat ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Verlaag en maximeer de eigen bijdragen voor medicijnen en hulpmiddelen.

Maak het minder ingewikkeld

Daarnaast is het belangrijk dat ziek zijn in Nederland niet alleen minder duur, maar ook minder ingewikkeld wordt. Er bestaan veel landelijke en lokale regelingen die patiënten kunnen helpen, maar te vaak weten mensen niet dat ze er recht op hebben. En áls ze het weten, is de aanvraag vaak te complex en tijdrovend. Patiëntenfederatie Nederland roept politieke partijen daarom op om deze regelingen eenvoudiger, beter vindbaar en toegankelijker te maken.

De boodschap is duidelijk: de stapeling van zorgkosten moet stoppen. De verkiezingen van 29 oktober zijn hét moment om te kiezen voor zorg die toegankelijk, betaalbaar en begrijpelijk is voor iedereen.