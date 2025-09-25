Suikermaxdag: Nederlandse kids bereiken jaarlimiet suiker al in september

Vrijdag 26 september is het 'Suikermaxdag'. 'Kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar hebben op deze dag gemiddeld hun suikerlimiet voor een heel jaar achter de kiezen', zo meldt Foodwatch.

Sinterklaas en Kerst

En dat terwijl er nog een kwart van het jaar met daarin Sinterklaas en Kerst is te gaan. Voedselwaakhond foodwatch trekt aan de bel: kinderen krijgen dagelijks ruim een derde (36%) meer aan vrije suikers binnen dan gezond is.

Toegevoegde suikers

'Vrije suikers zijn de suikers die worden toegevoegd aan levensmiddelen en dranken door voedselfabrikanten, koks en consumenten, en de suikers die van nature aanwezig zijn in honing, siropen, vruchtensappen en vruchtensapconcentraten', aldus Foodwatch.

'Suikermonsters'

De ‘suikermonsters’ schuilen vooral in (zwaar)bewerkte voedingsmiddelen die we kopen in de supermarkt omdat ze handzaam, snel te consumeren en goedkoop zijn. Vooral voedselproducten die gepresenteerd worden als 'gezond', of die speciaal in de markt worden gezet voor kinderen, blijken nog steeds ware suikerbommen. Ogenschijnlijk verantwoorde kindertussendoortjes, zoals Liga Milkbreak, Sultana biscuits, rozijnenbollen van de huismerken bij onder meer Albert Heijn en Jumbo, en Snelle Jelle Kruidkoekrepen naturel bestaan voor 20 tot 40 procent uit suiker.

'Dobberen op een zee van suikers'

"We laten onze kleinsten dobberen op een zee van suikers, terwijl voedselfabrikanten producten als 'verantwoord tussendoortje' in de markt zetten die voor bijna de helft uit suiker bestaan", zegt Juke Fluitsma van foodwatch. "Dit is geen ongelukje meer, dit is een systematisch probleem dat onze overheid echt strenger aan moet pakken. Dat Chocomel, Fristi en Appelsientje 'met een vleugje zuivel' nu ook onder de suikertaks vallen is een overwinning voor onze campagne. Maar het is geen stap in de goede richting, het is de correctie van een domme maas in de wet. Het moet echt beter!"

Maximaal 10% dagelijkse energie-inname mag bestaan uit vrije suikers

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan dat maximaal 10% van de dagelijkse energie-inname (calorieën) uit vrije suikers mag bestaan. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar zitten in Nederland volgens cijfers van het RIVM gemiddeld op 13,6% vrije suikers als aandeel van de energie-inname. Voor extra gezondheidsvoordelen, zoals het beperken van de kans op gewichtstoename en het voorkomen van gaatjes, adviseert de WHO om de consumptie van vrije suikers dagelijks op maximaal 5% te houden.

Tussendoortjes

Voor alle Nederlanders geldt dat de helft (51%) van alle dagelijkse vrije suikers uit tussendoortjes komt. Uit RIVM-data blijkt dat de belangrijkste bronnen voor vrije suikers de productgroepen suiker en snoepgoed (28%) en niet-alcoholische dranken (23%) zijn. Maar ook de consumptie van koek en gebak (10%), zuivel (13%) en sauzen en smaakmakers (7%) draagt bij aan de inname van vrije suikers.

Alle leeftijdsgroepen onder de 18 consumeren teveel suikers

Alle leeftijdsgroepen onder de 18 jaar hebben hun Suikermaxdag eerder in het jaar liggen dan zou moeten. De eerstvolgende groepen die aan hun limiet zitten zijn jongeren van 12-17 jaar (op 29 oktober), daarna volgen de jongste kinderen van 1-3 jaar (15 november).

Bewust maken

Suikermaxdag is een door foodwatch in het leven geroepen dag om mensen bewust te maken van het probleem en het gebrek aan politieke wil om de overconsumptie van suiker aan te pakken. Het is de vijfde keer dat foodwatch Suikermaxdag uitroept. De dag is opgezet naar analogie van het internationaal bekende ‘Earth Overshoot Day’.

Risico op serieuze gezondheidsaandoeningen

Te veel suiker verhoogt het risico op serieuze gezondheidsaandoeningen. Op korte termijn kan te veel suiker zorgen voor vermoeidheid, buikpijn en hoofdpijn. Op langere termijn kan een te hoge suikerconsumptie leiden tot overgewicht. Voor mensen met overgewicht (inmiddels ruim 50% van de Nederlandse bevolking) is er een grotere kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.