Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking gedaald sinds 2019

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking in 2023 over het algemeen goed was, maar lager dan in 2019. Ook was de kwaliteit van leven van naasten in 2023 lager dan die van de algemene bevolking. Vooral specifieke groepen naasten, zoals vrouwen, jongeren en naasten met een migratieachtergrond beoordelen hun kwaliteit van leven minder goed. Bij veel naasten is er een duidelijke behoefte aan betere ondersteuning bij de zorg voor hun familielid.

Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij bieden vaak zorg en ondersteuning in praktische en emotionele zin of regelen en organiseren zorg voor hun familielid, wat invloed kan hebben op hun eigen leven.

Zware zorglast vraagt om extra ondersteuning

Naasten die langdurige en intensieve zorg leveren, ervaren vaak een zware zorglast. Naasten met een zwaardere zorglast en naasten waarvan het familielid bij hen in huis woont, ervaren een lagere kwaliteit van leven. Het type beperking van het familielid, lichamelijk of verstandelijk, heeft hier geen invloed op. Veel naasten hebben behoefte aan extra ondersteuning om hun zorgtaken vol te houden. Zij ervaren verschillende knelpunten bij de ondersteuning van familieleden met een beperking, zoals vermoeidheid, omgaan met de emoties van hun familielid en veranderingen in diens persoonlijkheid. Passende ondersteuning, zoals hulp van een casemanager of cliëntondersteuner kan hun kwaliteit van leven verbeteren, uitval beperken en de zorg voor het familielid effectiever maken.