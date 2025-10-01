RIVM publiceert uitvoeringstoets tijdelijke uitbreiding bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI

Het RIVM heeft vandaag de uitvoeringstoets gepubliceerd over de mogelijke uitbreiding van het bevolkingsonderzoek borstkanker met MRI (magnetic resonance imaging) voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel (densiteit D). In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) heeft het RIVM onderzocht welke scenario’s haalbaar en verantwoord zijn om MRI tijdelijk op te nemen in het bevolkingsonderzoek.

Voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar bestaat het huidige bevolkingsonderzoek uit een tweejaarlijkse mammografie, een röntgenfoto van de borst. Bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel is deze methode minder betrouwbaar, omdat tumoren lastiger zichtbaar zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek (de DENSE (aanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit)-1-studie) is gebleken dat MRI (magnetic resonance imaging) voor deze groep een goed alternatief kan zijn.

Het invoeren van MRI in het bevolkingsonderzoek vraagt om zorgvuldige afwegingen. Er moet genoeg personeel en apparatuur beschikbaar blijven voor andere medische onderzoeken waarvoor MRI nodig is. Volgens het RIVM is het mogelijk om MRI-onderzoek voorlopig toe te voegen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het RIVM adviseert om de extra onderzoeken te organiseren en betalen vanuit het bevolkingsonderzoek. Aanbevolen wordt om de MRI-onderzoeken uit te voeren in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, onder coördinatie van- en met controle op de kwaliteit door het bevolkingsonderzoek. Zo kan het bevolkingsonderzoek in heel Nederland op dezelfde manier en met goede kwaliteit worden gedaan.

Bij het opstellen van de uitvoeringstoets zijn verschillende partijen betrokken, waaronder ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, patiëntenverenigingen, artsen, onderzoekers en andere stakeholders. Het rapport is vanaf vandaag beschikbaar op de website van het RIVM en wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beslist over het toevoegen van MRI-onderzoek aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.