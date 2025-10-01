Ruim 1 op de 10 die fysiotherapie of mondzorg nodig heeft, mijdt dit door kosten

De meeste burgers geven aan niet af te zien van een bezoek aan een zorgverlener vanwege de kosten. Echter, van alle mensen die fysiotherapie en mondzorg nodig hebben, ziet ruim één op de tien hier wel vanaf. Dit blijkt uit onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Elk jaar publiceert het Nivel cijfers over het percentage burgers dat afziet van zorg vanwege de kosten. In 2024 zag 8% van de burgers af van een doktersbezoek, behandeling of medicijnen vanwege de kosten. Het huidige onderzoek laat zien bij welke specifieke zorgverleners mensen afzien van zorg. Het gaat hierbij om burgers die de zorg van deze zorgverleners nodig hadden. Het vaakste zagen burgers af van een bezoek aan de fysiotherapeut: 13% van de mensen die deze zorg nodig hadden, ging niet vanwege de kosten.