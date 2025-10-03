Meer mensen ziek door salmonella

In 2024 zijn er opnieuw meer mensen ziek geworden door salmonella, net als in 2023. Ook waren meer pluimveebedrijven besmet met deze bacterie. Vooral het type Salmonella Enteritidis kwam vaak voor. Het aantal besmettingen met vogelgriep bij pluimveebedrijven was wel minder dan in 2023. Dit en meer staat in de Staat van Zoönosen, een rapport dat het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) elk jaar uitbrengen.

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan en andersom. De Staat van Zoönosen laat zien hoe vaak deze ziekten in Nederland voorkomen en welke het meest voorkomen.

Meer salmonellabesmettingen in 2024

Salmonella is een bacterie en is heel besmettelijk. De bacterie kan in eieren, kip of ander vlees zitten. Meestal zit salmonella op de eierschaal. Mensen kunnen ziek worden als de bacterie van een rauw ei via de handen in de mond komt. Of bijvoorbeeld door het eten van rauwe eieren, of niet goed doorbakken eieren, kip of ander vlees.

In 2024 waren meer kippen besmet met Salmonella Enteritidis. Het is nog niet duidelijk waarom er meer besmettingen zijn bij deze bedrijven. Dit wordt onderzocht.

Vogelgriep minder vaak bij bedrijven

In 2024 waren er twee besmettingen met vogelgriep (variant H5N1) bij pluimveebedrijven. Dit is minder dan in 2023. Er zijn geen mensen in Nederland besmet geraakt met vogelgriep.

Bijzondere infecties in 2024

In 2024 is voor het eerst een kat in Nederland besmet geraakt met een lyssavirus. Dit is een soort hondsdolheid die bij vleermuizen voorkomt. Ook was er in de Verenigde Staten een uitbraak van vogelgriep bij melkkoeien. In Nederland zijn koeien getest, maar is de ziekte niet gevonden. Er zijn nu goede tests beschikbaar om koeien te kunnen testen als dat nodig is.

Ziekten door teken en muggen

Vanaf dit jaar geeft de Staat van Zoönosen ook informatie over ziekten die door teken of muggen worden overgedragen. In Nederland komt bijvoorbeeld de ziekte van Lyme voor, die iemand kan krijgen door een tekenbeet.