Merendeel burgers vinden dat huisarts gegevens mag delen met andere eerstelijnszorgverleners

Het veilig kunnen delen van informatie is een randvoorwaarde om de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) waar te maken. Zorgverleners mogen medische en persoonlijke gegevens delen met andere zorgverleners als een zorggebruiker hier toestemming voor heeft gegeven.

Onderzoek Nivel

Het Nivel deed onderzoek naar de wensen van burgers rondom het delen van deze gegevens. Van de ondervraagden vindt 67% dat de huisarts al hun medische en persoonlijke gegevens mag delen met andere eerstelijnszorgverleners; 30% vindt dat de huisarts een deel van de gegevens mag delen.

Beweging naar een sterkere eerste lijn

Er is volop beweging te zien in de eerste lijn op het gebied van personele capaciteit, organisatie, passende zorg en veranderingen in patiëntenstromen. Dit blijkt uit de IZA-monitor ‘Beweging naar een sterkere eerste lijn’ van het Nivel. Omdat de eerste lijn het grootste deel van de zorgvragen opvangt, zijn in het IZA afspraken gemaakt om deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De IZA-monitor van het Nivel volgt tot en met 2026 hoe deze beweging zich ontwikkelt, onder andere vanuit het perspectief van zorgverleners én patiënten.