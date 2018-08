Gouden Film voor De Film van Dylan Haegens

De Film van Dylan Haegens is bekroond met de Gouden Film. Dylan Haegens, een van de meest succesvolle Nederlandse YouTubers, trok met zijn film binnen acht dagen meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscopen. Van het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival heeft Dylan Haegens de Gouden Film award in ontvangst genomen. De film van Dylan Haegens is dit jaar de vijfde film die bekroond is met een Gouden Film.

Dylan heeft zijn leven goed op orde; hij heeft een succesvol YouTube-kanaal, een eigen tosti-zaak en een leuk team: Rick, Teun en Marit. Er is alleen één stoorzender: IJsbrand. Hij is ook een YouTuber en maakt vrijwel iedere video van Dylan na, alleen dan stukken beter. De laatste tijd is IJsbrand wel erg snel met het uploaden van video’s, zo snel dat het verdacht aan het worden is. Dylan gaat samen met Teun op onderzoek uit en ontdekt het geheim van IJsbrand. Ze besluiten om zijn geheim ook eens te proberen. Het lijkt een perfecte oplossing, maar dit loopt totaal anders dan gepland. Vriendschap en liefde worden op de proef gesteld en Dylan moet alles op alles zetten om zijn vrienden en het succes niet te verliezen.

De film van Dylan Haegens is geregisseerd door Dylan Haegens en Bas van Teylingen en geproduceerd door 2Cfilm. De film is tot stand gekomen met bijdragen van de Provincie Limburg, Gemeente Venray, Eurogroei Films, Stichting Abraham Tuschinski Fonds en het Nederlands Filmfonds. De film van Dylan Haegens wordt gedistribueerd door Just Film Distribution en draait in 108 Nederlandse bioscopen.