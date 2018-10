Koningspaar gaat op staatsbezoek naar Verenigd Koninkrijk

Uitstekende banden met VK

Het staatsbezoek herbevestigt de uitstekende banden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, als ‘North Sea Neighbours’, gebaseerd op gedeelde waarden in het verleden, heden en de toekomst. Tijdens het staatsbezoek is er onder meer aandacht voor gedeelde maatschappelijke uitdagingen, vrede en veiligheid - waaronder militaire samenwerking - en economie en innovatie.

Dinsdag 23 oktober

Het staatsbezoek begint op dinsdagochtend met een ontmoeting op de Nederlandse residentie door de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall. Daarna volgt een ceremonie op Horse Guards Parade, waar de Koning en Koningin welkom worden geheten door Koningin Elizabeth II.

Picture Gallery

Na een lunch op Buckingham Palace bekijken de Koning en Koningin een speciale expositie in de Picture Gallery, bestaande uit items uit de Koninklijke Collectie die gerelateerd zijn aan Nederland. Aansluitend leggen zij een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey. Een korte rondleiding door de Abbey leidt hen onder andere langs de graven van de Nederlandse Koning-stadhouder Willem III en zijn Britse echtgenote Koningin Maria II.

Toespraak Koning Britse Parlement

Aansluitend houdt de Koning een toespraak in het Britse Parlement en spreekt het Koninklijk Paar kort met enkele parlementariërs. Daarna ontmoeten ze de Prins van Wales en Hertogin van Cornwall voor thee op Clarence House. Vervolgens spreken ze met de leider van de oppositie, Jeremy Corbyn.

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket op Buckingham Palace. Voorafgaand aan het staatsbezoek ontmoet het Koninklijke Paar op dinsdagochtend enkele Nederlandse inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Zij spreken op de Nederlandse residentie met name over thema’s die de nauwe relatie tussen de beide landen momenteel kenmerken. Zo praten de Koning en Koningin met Nederlandse ondernemers, academici, Nederlanders die actief zijn in de creatieve sector, vrijwilligers binnen de Nederlandse gemeenschap en Nederlanders die zorgen hebben over de gevolgen van de Brexit.

Woensdag 24 oktober

De tweede dag van het staatsbezoek begint met aandacht voor de economische samenwerking en de leidende positie van beide landen op het gebied van innovatie. Na een ontbijt bij de Lord Mayor of the City of London, de heer Charles Bowman, bekijken de Koning en Koningin enkele voorbeelden van commerciële oplossingen die Nederlandse en Britse bedrijven en kennisinstellingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Kunstmatige intelligentie, duurzame productie, moderne mobiliteit en de uitdagingen van vergrijzing staan daarbij centraal. Minister Blok en de Britse staatssecretaris voor Investeringen van het ministerie van Internationale Handel, Graham Stuart, houden beiden een toespraak. Ook de Graaf en Gravin van Wessex zijn bij het ontbijt en de bilaterale bijeenkomst over innovatie aanwezig.

Demo marinekorpsen op Theems

Aansluitend is er aandacht voor de nauwe samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van vrede en veiligheid. Ter ere van het 45-jarig bestaan van de Nederlands-Britse militaire eenheid UK/NL Amphibious Force geven beide Marinierskorpsen een gezamenlijke demonstratie op de Theems. Het Koninklijk Paar spreekt vervolgens, samen met de Hertog van Kent, op het Nederlandse patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland met veteranen en militairen over de invulling van de samenwerking.

Brixton

Bij een bezoek aan de Zuid-Londense wijk Brixton ligt de nadruk op gedeelde maatschappelijke uitdagingen als integratie, veiligheid en het samenleven van diverse groepen mensen in een wijk. Pop Brixton ondersteunt lokale werkgelegenheid, training en ondernemerschap door ruimte te bieden aan startende bedrijven en sociale projecten. De bedrijven investeren allen minstens een uur per week om met hun kennis en vaardigheden lokale activiteiten te ondersteunen. Door samen te werken met scholen, liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties ontstaat brede betrokkenheid onder de lokale gemeenschap. Het Koninklijk Paar bezoekt POP Brixton samen met de Graaf en Gravin van Wessex.

Premier Theresa May

In de middag ontvangt premier Theresa May de Koning en Koningin voor een lunch in haar ambtswoning op Downing Street 10. Het staatsbezoek eindigt met het afscheid van Koningin Elizabeth II op Buckingham Palace.