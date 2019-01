Ex-TVOH-kandidaat Duncan de Moor naar Eurovisiesongfestival

'Van onze stoel geblazen'

De Nederlandse inzending van het Songfestival heeft de afgelopen jaren een absolute kwaliteitsslag gemaakt. Met Duncan Laurence zet AVROTROS deze lijn voort. Algemeen directeur AVROTROS en lid van de selectiecommissie Eric van Stade: 'We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is.'

Over Duncan Laurence

Duncan Laurence, geboren als Duncan de Moor in Spijkenisse op 11 april 1994, studeerde afgelopen jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Hij ontwikkelde zich daar als zanger, songwriter en producer en deed tijdens zijn studie ervaring op in onder andere Londen en Stockholm.

'Heel trots'

Duncan Laurence: 'De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met grote naamsbekendheid. Voor mij geldt dat laatste niet maar dat is juist ook mooi: er zijn heel veel jonge muzikale talenten in Nederland. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. Ik ben heel trots dat ik Nederland ga vertegenwoordigen en ik ga alles geven.'

Ilse de Lange

Ilse DeLange – die de selectiecommissie wees op deze inzending: 'Duncan is heel bijzonder. Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles vind ik. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek.' Alle details rondom de Nederlandse inzending worden op donderdag 7 maart bekend gemaakt. Duncan zal zich tot die tijd in alle rust volledig focussen en voorbereiden op zijn inzending.