Nieuwe single van Gerry Holland

De nieuwe single 'Wat jij me aan hebt gedaan' van Gerry Holland ontlokt veel reacties. De bijbehorende clip staat sinds donderdagmiddag op Youtube en hij krijgt vele berichten. "Ik krijg allemaal privé berichten van mensen die in dezelfde situatie zitten.", aldus Holland.

Toen Gerry Holland door Carla Schot geattendeerd werd op het nummer, heeft hij eerst goed naar de tekst geluisterd. "Dat vond ik heel erg pakkend.", vertelt de zanger. Door deze single is hij overstag gegaan om nu toch een single op te nemen. Gerry: "Ik ben erg druk met mijn taxi-bedrijf, maar wilde toch deze plaat opnemen". Bovendien zei ook producer Gerto Heupink dat hij het een leuk en pakkend nummer voor hem vond.

De reden om de single door te zetten vanwege de pakkende tekst, wordt nu nog meer kracht bij gezet. De single staat sinds donderdagmiddag op Youtube en de taxichauffeur ontvangt allerlei berichten. "Ik krijg allemaal privé-berichten van mensen die in dezelfde situatie zitten.", vertelt Gerry. Er komen ook berichten binnen van mensen die in scheiding liggen. Dat is voor de zanger erg dubbel. Hij wil mensen niet verdrietig maken, maar het is wel mooi dat zijn muziek de mensen zo raakt.