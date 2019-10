Bon Bini Holland 2 ontvangt het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek 2019

De film Bon Bini Holland 2 is door het publiek gekozen tot favoriete publieksfilm 2019. Het publiek heeft de hele maand september kunnen stemmen op de drie best bezochte Nederlandse films, die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 in de bioscoop werden werden gedraaid. De winnende producenten zijn Maarten Swart van Kaap Holland Film, Sander Emmering en Nelsje Musch-Elzinga van Warner Bros.