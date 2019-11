Gouden plaat voor Krezip

De band Krezip heeft vandaag, ruim een week na release, een gouden plaat voor het album Sweet High. Deze award, die volstaat voor meer dan 20.000 verkochte exemplaren, werd tot grote verrassing van de band uitgereikt tijdens de live uitzending van Muziekcafe op NPO Radio 2. “Dit hadden we echt niet aan zien komen! We zitten nog in de rush van de uitverkochte concerten van afgelopen weekend, dat het album zo snel goud is geworden is echt ongelofelijk en een prachtige kers op de taart,” zegt Jacqueline Govaert, zangeres van de band.

Comeback

In januari kondigde de Nederlandse band Krezip aan na tien jaar terug te keren voor een optreden op Pinkpop en drie concerten in de Ziggo Dome die vorig weekend hebben plaatsgevonden. Tijdens de eerste avond van de uitverkochte reeks verraste de band het publiek met een gloednieuw album genaamd Sweet High en de nieuwe single Come Back With Me Now. Op zaterdagavond, na de derde uitverkochte show, werd bekend gemaakt dat de band ook zal optreden tijdens Vrienden Van Amstel Live in januari volgend jaar.

Doorbraak Krezip brak in het jaar 2000 door na een optreden op Pinkpop waarna heel Nederland en België verslingerd raakten aan de superhit ‘I Would Stay’, die in beide landen de koppositie in de hitlijsten haalde. In de jaren daarna bracht Krezip meerdere albums uit en scoorde de band grote hits met o.a. ‘Out Of My Bed’, ‘All My Life’ en ‘Sweet Goodbyes’. In 2009 besloot Krezip te stoppen en gingen de bandleden ieder hun eigen weg, maar niet voordat ze twee afscheidsshows deden in een strak uitverkochte Heineken Music Hall (tegenwoordig AFAS Live).