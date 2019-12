Zangeres Roxette overleden

Marie Fredriksson is op 61-jarige leeftijd overleden. De Zweedse zangeres was samen met mede-zanger Per Gessle de groep Roxette. Dit meldt de Zweedse krant Aftonbladet dinsdag.

De dood van Fredriksson werd bekend gemaakt door haar manager via een persbericht. ‘Tot groot verdriet moeten we aankondigen dat een van onze grootste en meest geliefde artiesten is overleden. Marie Fredriksson stierf in de ochtend van 9 december als gevolg van haar vorige ziekte.’

In 2002 werd bij Marie Fredriksson een hersentumor ontdekt, maar ze in 2009 van herstelde. In 2016 begon Fredriksson een solo carrière, maar door haar ziekte werd het door artsen afgeraden om nog optredens te geven.

De Zweedse zangers laat een echtgenoot en twee kinderen achter.