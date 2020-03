Youp van 't Hek besmet met het coronavirus

Cabaretier Youp van 't Hek is positief getest op het coronavirus (COVID-19). Dit heeft zijn management donderdag bekendgemaakt.

Opgenomen in ziekenhuis

'Helaas moeten wij u mededelen dat bij Youp van 't Hek een besmetting met het coronavirus (COVID-19) is vastgesteld. Hiervoor is hij momenteel opgenomen in het ziekenhuis. Vooralsnog hebben de artsen alles onder controle. Wij verzoeken u de familie met rust te laten zodat zij alle aandacht aan het herstel van Youp kunnen geven', aldus de verklaring van zijn management.