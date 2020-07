Akwasi: 'mijn rechten zijn fundamenteel geschonden'

Rapper Akwasi laat via social media weten dat hij boos is omdat er foto’s van zijn nieuwe huis in Weesp op internet werden getoond.

De rapper heeft een stulpje aangeschaft van, naar zeggen, vijf ton en foto’s hiervan zijn gedeeld in een Facebookgroep. Onder de naam Barry Stulten post iemand in de groep glazenwassers united de foto’s van het huis en dat we vooral geen medelijden moeten hebben met Akwasi.

Akwasi laat op zijn beurt weten: ‘dit mag niet en dit hoort niet.. mijn rechten zijn fundamenteel geschonden. nogmaals: dit mag niet! dit hoort niet!! ik zou me veilig moeten voelen in mijn eigen huis maar het pijnigt me om te zien hoe dit nu onmogelijk voor me wordt gemaakt.’

Na de toespraak van de rapper over Zwarte Piet, zou hij al enkele doodsbedreigingen hebben gehad aan zijn adres. Hiervan heeft Akwasi aangifte gedaan. Naar aanleiding van de uitspraken van de rapper over Zwarte Piet, heeft de rapper ook enkele aangiftes tegen zich.