Soldaat van Oranje - De Musical op pauze

NEW Productions, de producent van Soldaat van Oranje – De Musical, heeft ten gevolge van de huidige omstandigheden, besloten de voorstelling voorlopig te pauzeren totdat er weer perspectief is op een heropening voor voldoende publiek. De productie lag vanaf 12 maart zes maanden stil, heropende op 2 september met inachtneming van de maatregelen, maar moest na drie weken wegens corona-besmettingen onder castleden uit voorzorg weer twee weken sluiten. De nieuwe overheidsmaatregelen van 13 oktober jl. noopten de voorstelling wederom tot stoppen.

Het telkens opstarten en weer stilleggen van de productie alsmede het keer op keer omboeken van tickets is noch voor de organisatie en haar medewerkers, noch voor het publiek een houdbare situatie. De impact van het virus en de huidige routekaart van de rijksoverheid dwingen niet alleen Soldaat van Oranje - De Musical, maar ook talloze andere producties, tot vergaande maatregelen. De veiligheid en de gezondheid van het publiek en de medewerkers staan uiteraard voorop.

De musical, die vandaag - onder normale omstandigheden - zijn tienjarig jubileum zou vieren, en dit jaar zijn 3,3 miljoenste bezoeker zou verwelkomen, keert terug in de TheaterHangaar zodra er weer onder verantwoorde omstandigheden en voor voldoende publiek gespeeld kan worden.

De reguliere ticketverkoop was al eerder gestopt om voucherhouders voorrang te kunnen geven bij het omboeken van hun tickets. De huidige voucher- en tickethouders hebben vandaag persoonlijk bericht ontvangen. Zodra de nieuwe speelperiode bekend is, kunnen zij met voorrang tickets voor een nieuwe voorstellingsdatum reserveren.

Producent Fred Boot: ”Het spreekt voor zich dat dit een weliswaar onvermijdelijke, maar daarom niet minder vervelende beslissing is. Het is zowel voor ons publiek, als ook voor alle medewerkers, die zich met hart en ziel inzetten voor de productie, heel teleurstellend. Soldaat neemt zo’n grote plek in, in ons leven en in ons hart. Maar ons publiek mag erop rekenen dat we er alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te zijn!”