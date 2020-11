Mick Jagger opent tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped

Het Groninger Museum heropent op vrijdag 20 november en trapt dan meteen af met The Rolling Stones – Unzipped. Mick Jagger zelf gaf de aftrap en opende deze grote tentoonstelling donderdagmiddag. 'Vanwege corona was de opening volledig online', zo heeft het Groninger Museum laten weten.

Online opening op donderdag 19 november

Leo Blokhuis interviewde Mick Jagger en toonde samen met directeur Andreas Blühm enkele highlights uit de tentoonstelling. Ook interviewde Blokhuis een aantal bekende Nederlanders die groot fan zijn van de band. Lucy Woesthoff (voormalig pr-manager van de Stones) Klaas Knot (president van De Nederlandsche Bank), Matthijs van Nieuwkerk (presentator) en Humberto Tan (presentator) vertelden allemaal over hun bijzondere band met de Stones.

Museum vanaf vrijdag 20 november weer open voor publiek

Het Groninger Museum moest vanwege de landelijke wetgeving tijdelijk de deuren sluiten. Op donderdag 19 november konden sponsoren en leden van de Vrienden van het Groninger Museum alvast een kijkje nemen en vanaf vrijdag 20 november is iedereen met een ticket weer welkom. Het museum is dan alleen toegankelijk met een toegangskaart voor een bepaald tijdslot dat vooraf via de website is gereserveerd.

Over de tentoonstelling

The Rolling Stones - Unzipped toont ruim 400 originele objecten uit de verzameling van de Stones. Niet alleen instrumenten en stage designs, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal, albumcovers en zelfs hun studio en het bescheiden verblijf in Edith Grove in Londen.