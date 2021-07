Opbrengst inzamelingsactie Stichting De Gouden Tip loopt op tot 1.224.000 euro

Sinds de Tijd voor MAX special: Breng Tanja Thuis die gisteren werd uitgezonden, is de opbrengst van de inzamelingsactie voor Stichting De Gouden Tip opgelopen tot € 1.224.000 euro. En dit bedrag loopt nog steeds op. Doel was om 1 miljoen euro op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Het geld dat boven het miljoen uitkomt, wordt ingezet voor andere zaken die een gouden tip nodig hebben.

Simon Vuyk, vaste eindredacteur en vriend van Peter: “Ongelooflijk dat we gisteravond in korte tijd over het miljoen zijn gegaan. Namens Stichting De Gouden Tip wil ik iedereen bedanken voor hun donatie. Ik hoop dat als iemand de gouden tip heeft, hij of zij zich via de website www.stichtingdegoudentip.nl bij ons meldt."

Jan Slagter, Omroep MAX-directeur: “Toen Simon naar mij toe kwam met de vraag of ik wilde helpen om dat miljoen in te zamelen voor de verdwijningszaak van Tanja Groen, twijfelde ik geen moment. In een paar dagen tijd hebben we deze Tijd voor MAX special opgetuigd. Ik ben ontzettend blij met dit resultaat.”

Het initiatief van de inzamelingsactie werd drie weken terug aangekondigd door Peter R. de Vries. Simon Vuyk zat gisteravond namens hem aan tafel bij Martine van Os en Sybrand Niessen om te vertellen over het belang van het op te halen bedrag. In de uitzending deden ook de ouders van Tanja hun verhaal, waren de kinderen van Peter R. de Vries te zien die lieten weten de actie te ondersteunen en zong Glennis Grace een favoriet nummer van Tanja.