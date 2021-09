'Mister-Lingo' François Boulangé overleden

Televisiepresentator François Boulangé is zaterdag 11 september 2021 na een kort ziekbed op 67-jarige leeftijd overleden. 'Dat heeft zijn familie maandag bekendgemaakt', zo meldt Omroep MAX.

Lingo, Triviant en Boggle

François Boulangé werd in 1992 bij het grote publiek bekend toen hij Robert ten Brink opvolgde als presentator van Lingo. Hij presenteerde maar liefst 2.000 afleveringen van het populaire woordspel. Daarvoor werkte hij echter ook al in de televisiewereld. Hij was onder meer bedenker van de spelletjes voor het tv-programma Triviant en regisseur van de programma's Boggle en De Connaisseur.

Omroep MAX

François stond aan de wieg van MAX PubQuiz, het MAX-programma dat in 2019 voor het eerst werd uitgezonden. François stond bekend om zijn kenmerkende taalgebruik.

Uitvaart in besloten kring

François Boulangé zal aanstaande vrijdag 17 september in besloten kring worden gecremeerd.