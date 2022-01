Bandleider The Voice erkent aantijgingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

RTL Nederland heeft per direct de uitzendingen van The voice of Holland (The Voice) opgeschort na aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Dit laat de omroep weten in een statement.

‘De redactie van het BNNVARA-programma BOOS mailde op woensdag 12 januari j.l. met deze schokkende aantijgingen die niet bekend waren bij RTL’, aldus de omroep. Op basis van de aantijgingen heeft RTL en producent ITV besloten een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek te starten.

RTL:’ De uitzendingen van The voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.’

Aangifte

Deze week zou er aangifte gedaan zijn tegen een persoon die aan het tv-programma The Voice 'gerelateerd' zou zijn. Een woordvoerster van het OM Midden-Nederland bevestigd dit tegenover De Telegraaf.

Jeroen Rietbergen stapt per direct op

De bandleider bij The Voice of Holland, Jeroen Rietbergen, stapt volgens BNNVARA per direct op vanwege de aantijgingen die zijn gedaan. Volgens het programma BOOS erkent de muzikant en partner van Linda de Mol de beschuldigingen. Daarnaast zouden er meerdere aanklachten tegen andere hoofdpersonen zijn gedaan binnen The Voice.