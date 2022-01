Linda de Mol legt werkzaamheden neer en verbreekt relatie met Jeroen Rietbergen

''Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie. Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet. Ik heb inmiddels mijn relatie verbroken, Jeroen woont niet meer bij mij. Mijn werkzaamheden leg ik de komende tijd neer in de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten. Dank voor alle lieve en begripvolle berichten en appjes, dat is het enige dat een beetje troost biedt als je hart gebroken is'', aldus Linda de Mol

Dit weekend maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig van de buis is gehaald vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik door onder anderen Rietbergen.