Rob de Nijs lag afgelopen week in ziekenhuis vanwege corona

Revalideren

'De afgelopen week heb ik met corona in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig gaat het al wel wat beter maar zal de komende tijd nog wel moeten revalideren', schrijft De Nijs.

Afscheidsconcert uitgesteld

'We zullen snel met een nieuwe datum komen in verband met het afscheidsconcert in de Ziggo Dome', laat de Nijs weten. Dit afscheidsconcert met de titel 't Is Mooi Geweest' stond gepland voor 10 april maar dit wordt nu dus uitgesteld.

Parkinson

De Nijs kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Zo lijdt hij aan Parkinson maar heeft hij ook een bepaalde vorm van astma en dat laatste levert in combinatie met corona natuurlijk wel een extra risico op.