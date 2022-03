'Ajax was op de hoogte criminele activiteiten Promes'

Voetballer Quincy Promes was al veel langer in beeld bij de politie. Volgens het Parool was dit al in 2019 toen hij door Ajax werd gecontracteerd. De recherche zou de voetbalclub hebben gewaarschuwd voor de criminele contacten die Promes zou hebben.

Volgens de krant zou een aantal rechercheurs hebben gesproken met Edwin van der Sar. Hier werd hem verteld dat Promes werd gezien als de voorman van de beruchte rapgroep Holendrecht en verdenkt hem van betrokkenheid bij drugstansporten.

Promes is tevens verdachte van een steekpartij die in 2020 in Abcoude plaatsvond. Hier stak hij een neef van hem met een mes in zijn been. Omdat de politie de telefoon van Promes op dat moment al tapte, kregen zij bekende verklaringen van de voetballer in de schoot geworpen.