'Massa' geweld werd geen 'kassa' voor overvallers op Gillis

Mark Gillis wordt in de nacht van 6 op 7 november 2021 overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel.

Gillis, die bekend is van de realityserie Massa is Kassa, wordt bij de overval zwaar mishandeld. Als hij na zijn werk om 3.00 uur ‘s nachts de deur van zijn chalet wil openen, wordt hij overvallen en spuit een van de daders vloeistof in zijn gezicht. Direct daarna volgt een vechtpartij en komen er nog twee daders bij. Gillis krijgt harde klappen, trappen en wordt zelfs getaserd door de overvallers.

Op zoek naar de kluis

Eenmaal binnen in het chalet wordt Gillis vastgebonden met tie-rips en ducttape. De daders zijn op zoek naar een kluis, roepen ze. Die is er niet, reageert Gillis. Hij verzet zich hevig en krijgt nog meer klappen en trappen. Hij wordt zelfs bijna gewurgd. Uiteindelijk gaan de daders er vandoor met een zonnebril, horloges en een portemonnee. Maar een kluis vinden ze niet.

In de uitzending van Opsporing Verzocht van vanavond is onder meer aandacht voor de gewelddadige overval op tv-persoonlijkheid Mark Gillis.