Medewerker politie geschorst om informatie lekker Lil' Kleine

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Amsterdam heeft een medewerker van de politie op ‘non-actief’ gesteld omdat deze informatie zou hebben gelekt over Lil’ Kleine aan een juicekanaal. Dit meldt Shownieuws.

De medewerker is in afwachting van het onderzoek geschorst. Het zou volgens Shownieuws gaan om screenshots van een Snapchatgesprek. Deze zou zijn gedeeld met Reality FBI. In het gesprek zou door de politiemedewerker worden beschreven hoe de rapper zich voelde tijdens zijn detentie.

Een woordvoerder van de politie kan omwille van het onderzoek niet bevestigen of het om screenshots gaat.