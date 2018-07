Excuses en geldboete voor Dordts kandidaat-gemeenteraadslid

De 33-jarige Less H. uit Dordrecht die in februari van dit jaar een filmpje opnam waarin hij de politie beledigde, moet zijn excuses aanbieden in een filmpje. Ook moet hij een geldboete betalen. Dat is de uitkomst van een zogenoemde OM-hoorzitting, waarbij het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van de rechter een zaak afdoet.

Filmpje

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart plaatste de man, kandidaat raadslid voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht, een filmpje online met grove beledigingen aan het adres van de politie. Het filmpje werd opgepikt door diverse media en veelvuldig bekeken.

Belediging

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van belediging: ‘Met teksten als “fuck the cops,” waarbij het politielogo duidelijk in beeld was, heeft verdachtebewezen geen enkel respect te hebben voor de politie. Daarnaast is het filmpje vaak gedeeld, wat voor veel onrust zorgde bij politiemensen.”

Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie kan voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking. Deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzingdie wordt opgelegd. In deze zaak heeft het OM gekozen voor een bijzondere afdoening: Als onderdeel van zijn straf is het OM met de Dordtenaar overeengekomen dat hij een nieuw filmpje upload waarin hij zijn excuses aanbiedt. Dat filmpje moet hij minimaal zes maanden na plaatsing online laten staan. Daarnaast is aan de man een geldboete opgelegd.

Het filmpje is te vinden op het Youtube kanaal van de Dordtenaar.