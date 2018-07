Meer dan vijf kilo drugs in spellendozen

De politie heeft afgelopen dinsdag twee 28-jarige verdachten aangehouden in Laren op verdenking van de handel in verdovende middelen.

De verdachten vielen door de mand na een reguliere controle door het Post Interventie Team(PIT). Een drugshond sloeg aan bij een postpakket met een bestemming in Engeland. In het pakket zat een aantal spellendozen, verpakt in cadeaupapier. De inhoud van de dozen was vervangen door verschillende brokken (bruine) kristallen die in sealbags zaten. Na onderzoek bleek het om MDMA te gaan, met een gezamenlijk gewicht van ongeveer drie kilo.

Herkomst postpakket

Aan de hand van de pakketgegevens kon de politie de verzendlocatie bepalen. Op deze locatie werden de camerabeelden uitgekeken en na het instellen van een buurtonderzoek kon de identiteit van de verdachte worden achterhaald.

Doorzoeking woning

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte werden laptops, telefoons, drugs en administratie inbeslaggenomen. De verdachte woonde hier samen met zijn vriendin. Ook zij is gearresteerd

Onderzoek loont

Na onderzoek aan de communicatiemiddelen en de administratie kon ook een tweede pakket met bestemming Engeland dat onbestelbaar retour was gekomen worden onderschept. Het adres was verkeerd geschreven. De inhoud van dit pakket bleek meer dan tweeëneenhalve kilo MDMA te zijn. Beide verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld.