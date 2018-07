Uitslaande brand op boerderij in Groningse Zijldijk onder controle

In het Groningse Zijldijk is de brand op een boerderij aan de Kolholsterweg onder controle.

Het gaat om een uitslaande brand. Drie aaneengeschakelde schuren zijn volledig verwoest, zo meldt RTV Noord.Een losse schuur met twee brandstoftanks en een groot deel van het woonhuis zijn gespaard gebleven. Onderzocht wordt nu of er bij de brand mogelijk asbest is vrijgekomen. Door de boerderijbrand is een aantal kleine brandjes in naastgelegen gemaaide graanvelden ontstaan. Daarvoor is een extra schuimblusvoertuig uit de stad Groningen gekomen, aldus de lokale omroep.

De rook was in de wijde omgeving te zien en de brandweer advseerde mensen die last hadden van de rook, om ramen en deuren te sluiten en om mechanische ventilatie uit te schakelen. De brandweer heeft een hoogwerker en twee dompelpompen ingezet om te zorgen dat er voldoende bluswater is.