ANWB: Drukke reisdag op weg naar Zuid-Europa

Het was zaterdag een drukke dag op de vakantieroutes richting het zuiden.

Er stonden lange files in met name Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. In Duitsland viel de drukte relatief mee.

In het westen van Frankrijk bleef het zaterdag lang druk op. Vooral op de route Tours-Bordeaux-Spanje via de A10 en A63 stond het verkeer vast. Aan het eind van de middag was de vertraging daar nog steeds twee uur.

In Zwitserland moesten de vakantiegangers zaterdagochtend bijna twee uur wachten bij de Gotthardtunnel richting Italië. Eind van de middag had terugkerend verkeer vanuit Italië nog steeds veel geduld nodig. Ook zondag verwacht de ANWB op de A2 Chiasso richting Bazel veel vakantieverkeer.

In Oostenrijk moesten automobilisten aansluiten in de file op de A10 Salzburg-Villach-Slovenië. Daar bleek de Karawankentunnel andermaal het grootste knelpunt.

Volgend weekend is het Zwarte Zaterdag in Frankrijk. De ANWB verwacht dan opnieuw lange files op de Europese wegen.