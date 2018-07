Gewonden bij grote brand zorgcentrum in Breukelen

Een woon-/zorgcentrum aan 't Heycop in Breukelen is maandagavond ontruimd in verband met een grote brand.

De brand woedde op de tweede verdieping, van in totaal zes etages van het pand. De brandweer spreekt van een zeer grote brand en is met veel materieel aanwezig. De brandweer had het vuur snel onder controle. Tientallen ouderen werden naar buiten geholpen door de brandweer en door BHV'ers. Er was ook een traumahelikopter geland voor eventuele assistentie. Bij de brand raakte twaalf mensen gewond. De meeste slachtoffers hadden rook binnengekregen. Ook het Rode Kruis was aanwezig om voornamelijk de ouderen te helpen.

Het bluswater kan gehaald worden uit het Amsterdam-Rijnkanaal dat daar vlakbij ligt. Veel personen worden opgevangen in een nabegelegen sportschool.