Drugsafval achtergelaten in vermoedelijk gestolen vrachtauto

Een oplettende voorbijganger ziet omstreeks 07.10 uur een vrachtwagen zonder kentekenplaat staan bij de kruising Nieuwe Dwarsweg en Middenhof. De voorbijganger vindt dit opmerkelijk en belt de politie. Door opgeroepen agenten wordt vervolgens een onderzoek ingesteld. Zij hebben de brandweer opgeroepen omdat er vermoedelijk drugsafval in de vrachtwagen ligt.

Onderzoek

Nadat de laadklep gedeeltelijk is geopend zien de hulpverleners in het voertuig vaten met een nog onbekende inhoud staan. Voor zover gezien kan worden lekken geen van deze vaten. Pas na onderzoek zal blijken wat er in de vaten zit en hoeveel. Vervolgens is de LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteunen Ontmantelen) in kennis gesteld van de vondst. De inhoud van de vrachtwagen wrodt op een andere locatie verder onderzocht. Het voertuig is in beslag genomen, wordt weggetakeld en overgebracht naar een stallingsterrein.