Illegale kampeerders op de bon geslingerd

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie samen met gemeentelijke handhavers van Veere zestien bekeuringen uitgeschreven voor overnachten buiten een kampeerterrein. Dit meldt de politie dinsdag.

Campers, tenten en bestelbusjes

´Wijkagent Pauline Heuvelmans laat weten dat illegale recreatie in de gemeenten op Walcheren verboden is en dat de gemeente Veere hier samen met de politie actief op controleert´, aldus de politie. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die gebruikmaken van een camper, maar ook om mensen die overnachten in personenauto’s, bestelbusjes en tenten.

Overlast

De controle werd deze keer langs de kust gehouden en de illegale recreanten verbleven op de Schelpweg in Westkapelle. Wijkagent Pauline Heuvelmans krijgt in het zomerseizoen regelmatig meldingen binnen van overlast omtrent illegale recreatie. De recreanten laten hun overnachtingsplek niet schoon achter, vuilnis blijft liggen en chemische toiletten worden ter plekke geleegd.