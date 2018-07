Grote natuurbrand in Limburgs natuurgebied Reindersmeer

Rond 14.00 uur is dinsdagmiddag in het Limburgse natuurgebied Reindersmeer een natuurbrand uitgebroken.

Massaal brandweer aanwezig

Het gaat om een oppervlak van ongeveer 100 bij 150 meter natuurgebeid dat door de brand verloren is gegaan. De brandweer is massaal met meerdere eenheden uit omliggende brandweerkorpsen aanwezig om de brand te blussen.

Gebied afgezet

Rond het gebied dat in brand staat heeft de politie afzettingen geplaatst. Ook is er een politiehelikopter ingezet om de brandhaard voor de brandweer op de grond goed in kaart te kunnen brengen.

Update 17.45 uur

Rond 17.45 meldde de brandweer dat ze de brand onder controle had. Het nablussen kan nog wel enige tijd in beslag nemen.