Bewoners door brand getroffen zorgcentrum Breukelen voorlopig niet naar huis

Als gevolg van de brand zijn alle 114 wooneenheden in het huis ontruimd. Ruim de helft van de bewoners werd door familie opgevangen. Bewoners zijn verver opgevangen in hotels. In totaal werden 11 mensen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Utrecht. Dat is voor een deel uit voorzorg gebeurd omdat zij rook hadden ingeademd. 9 van hen zijn inmiddels ontslagen.

Tijdens een bijeenkomst kregen familieleden gisterenavond te horen dat het nog weken kan duren voordat de bewoners weer terug naar hun woning kunnen. Dit komet doordat er veel rook- en roetschade is, de brandveiligheidsinstallaties niet op orde zijn en de trappenhuizen slecht begaanbaar zijn, kunnen bewoners voorlopig niet terug naar huis.