Meer behoefte aan seks door warme weer!

De tropische temperaturen deze zomer zorgen voor een grote stijging in de verkoop van seksspeeltjes. De erotiekshop EasyToys.nl, ziet in de tweede helft van juli een verkoopstijging van 50%. Ten opzichte van vorig jaar is de verkoop zo'n 65% meer.

Seksuologe

Seksuologe Talitha, werkzaam bij EasyToys, legt een verband met het warme weer. “Als de temperatuur stijgt, krijgen we meer behoefte aan seks. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. We worden in de zomermaanden meer blootgesteld aan 'bloot': korte rokjes, korte broeken, zwemkleding etc. We worden ook vrolijker van mooi weer én we lijken ook meer sociale dingen te ondernemen, zoals terrasjes pakken. Zeker in combinatie met alcohol stijgt dan de zin in seks.”

Met name mannen shoppen deze zomer meer in de erotische branche. Daarnaast worden veel producten verkocht die makkelijk zijn mee te nemen in reiskoffers, zoals mini vibrators, maar ook de speeltjes die beschreven zijn in het boek van Heleen van Rooyen doen het erg goed.

Enorme drukte

“In ons magazijn is de drukte momenteel enorm”, vertelt marketing manager Patrique Benes. “Juni en juli zijn voor ons altijd drukke maanden, mensen bestellen dan veel voor de vakantie. Maar dit jaar moeten mensen uit kantoor bijspringen in het magazijn. We verwerken 1.200 tot 1.500 orders per dag mee.”

Over EasyToys

Easytoys.nl is onderdeel van EDC-Retail B.V. bestaat sinds 2004 en heeft momenteel 110 medewerkers en de shop bevat zo'n 14.000 erotische artikelen. EDC werd in 2017 genomineerd voor de Deloitte Technology Fast 50, een jaarlijkse verkiezing van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. Het bedrijf is bovendien opgenomen in de CrossBorder top 30, een lijst van Nederlandse internetbedrijven die het hardst groeien in het buitenland. EDC is wereldwijd actief.