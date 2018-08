Dronken arrestant gaat er in politieauto vandoor

In het Zeeuwse Hoek is woensdagavond, in de buurt van de N61 een dronken man die was gearresteerd, er met een politieauto vandoor gegaan. 'De auto werd even later op de Hoekseweg teruggevonden. De man en zijn passagier werden aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

Asociaal rijgedrag op recreatiepark

Het incident gebeurde rond 21.30 uur. Het operationeel centrum kreeg een melding dat een bestuurder asociaal met een auto op een recreatiepark aan de Middenweg reed. Agenten gingen hierop af en zagen dit voertuig met twee inzittenden over de N61 rijden. De auto werd stilgezet en gecontroleerd. Door een ademtest bleek dat de bestuurder waarschijnlijk dronken was. De agenten besloten hem voor verder onderzoek mee te nemen naar het politiebureau in Terneuzen. De man (27) uit het Litouwse Kaunus moest op de achterbank van de politieauto gaan zitten.

Overleggen

Terwijl de man net zat, kwamen er twee mannen naar de agenten. Ze vertelden dat zij het asociale rijgedrag hadden gezien en dat een medewerker van het recreatiepark was geslagen. Dit gevaarlijke rijgedrag was gepleegd door de man, die op dat moment nog als passagier in de auto zat. Terwijl de agenten de zaak aan het bespreken waren, reed de politieauto plotseling weg. De man uit Kaunus was naar voren gekropen en had kans gezien om de politieauto te starten. Hij reed weg richting Terneuzen.

Zoektocht

Onmiddellijk werd het operationeel centrum van de politie ingelicht. Zij konden de gestolen politieauto op het scherm volgen. Andere eenheden werden geïnformeerd. De auto reed naar de Hoekseweg en stopte plotseling. Het bleek dat de man een weiland was ingerend. Agenten, geassisteerd door een politiehond, gingen op zoek en troffen hem op het erf van een boerderij aan. Hij werd aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht. De linker banden van de politieauto waren kapot. Het voertuig werd door een bergingsbedrijf weg getakeld.

Aangifte mishandeling

Op het politiebureau werd een ademanalyse afgenomen. Het resultaat was 295 ug/l. Tevens werd door een medewerker van het recreatiepark aangifte van mishandeling gedaan. De man uit Kaunus werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht en ingesloten. Hij wordt donderdag verhoord.

Asociale rijgedrag

Ook de passagier, die nog in de auto zat, werd aangehouden. Deze 33-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats wordt verdacht van het asociale rijgedrag op het park en het rijden onder invloed. Het resultaat van de ademtest was een F-indicatie (> 570 ug/l). Ook deze man werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht en ingesloten. Hij wordt donderdag verhoord.