Dode bij steekpartij in Dedemsvaart

In Dedemsvaart (Overijssel) is afgelopen nacht een persoon om het leven gekomen bij een steekpartij.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het incident had plaats aan de Beatrixstraat. De plek waar het gebeurde is afgeschermd door de politie.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog weinig bekendgemaakt. Ook over de toedracht is nog niets bekend.