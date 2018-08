Politie schiet bij aanhouding op parkeerplaats in Vlissingen

De politie heeft donderdagavond drie personen aangehouden na een conflictsituatie op een parkeerterrein aan Govert Flincklaan in Vlissingen. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost door de politie. Er raakte niemand gewond.

Agenten kregen rond 19.15 uur een melding dat er op het parkeerterrein een conflictsituatie was ontstaan tussen meerdere personen in meerdere voertuigen. Hierbij was mogelijk een vuurwapen was gezien. De auto’s achtervolgden elkaar op de parkeerplaats wat zorgde voor een zeer gevaarlijke situatie op de parkeerplaats waarbij de auto’s elkaar achtervolgden.

Meerdere politie-eenheden gingen direct ter plaatse. De auto’s waren inmiddels weggereden. De politie hield op de Lekstraat in Souburg drie verdachten aan. Omdat een van hen niet meewerkte aan de aanhouding, heeft een agent een waarschuwingsschot gelost. De verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau. De politie heeft een onderzoek ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd.