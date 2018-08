Politie vraagt vakantiegangers uit te kijken naar gevluchte drugshandelaar Tommie van der Sommen

Hij is toen geplaatst op de Nationale Opsporingslijst maar hij is nog niet gevonden. Daarom staat hij nu ook op site van Interpol en op de lijst van Europe’s Most Wanted.

Tommy van der Sommen is de spil gebleken in een groot internationaal drugsnetwerk. Hij is veroordeeld en tot op heden voortvluchtig. De politie vermoedt dat Tommy van der Sommen in Spanje verblijft, mogelijk in Barcelona. Maar er zijn ook aanwijzingen dat hij zich kan ophouden aan de zuidkust, in de omgeving van Malaga en Marbella. Mogelijk houdt hij er een luxe levensstijl op na, gerealiseerd met crimineel verkregen geld.