Vroege vakantiegangers op Zwarte Zaterdag ook al vroeg in de file

A7 Rhonevallei

'De meeste vertraging ondervinden vakantiegangers daar nu op de A7 tussen Lyon en Valence. Nog verder naar het zuiden is er ruim een uur vertraging bij Perpignan op de A9', aldus de ANWB. Ook op andere plaatsen staan er al vroeg lange files. In het westen op de A10 richting Bordeax bij Niort en Bordeaux en op de route door het Centraal Massief op de A71 richting Clermont Ferrand.

Nog meer fileleed

In Duitsland is het al vroeg filerijden op de A8 van München naar Salzburg. Bij elkaar opgeteld is de vertraging daar anderhalf uur. In Oostenrijk is het aanschuiven in de files op de A10 van Salzburg naar Villach. De wachttijd op de A11 naar Slovenië voor de Karawankentunnel is al drie kwartier. In Zwitserland valt de drukte voor de Sint Gotthardtunnel in de A2 nog erg mee. In Italië tenslotte is er nu al flinke vertraging op de A1 Milaan – Bologna, en op de A4 van Turijn naar Triest in de Friuli.