Jongen (18) omgekomen bij eenzijdig ongeval Valkenburg

Maandagochtend is bij een eenzijdig ongeval op de Margraterweg in Valkenburg (L) een 18-jarige automobilist uit Valkenburg overleden. 'Daarnaast raakte een tweede inzittende gewond, een derde inzittende bleef ongedeerd', zo meldt de politie maandag.

Van de weg geraakt

De auto raakte rond 4.30 uur door onbekende oorzaak van de weg en kwam in een weiland met een bosje terecht. In de auto bevonden zich in totaal drie personen. De bijrijder, een 15-jarige jongen die eveneens afkomstig is uit Valkenburg is, raakte bij het ongeval zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een derde inzittende bleef ongedeerd.

Politieonderzoek

De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Voor zover tot nu toe bekend is, heeft de bestuurder om nog onbekende reden de macht over het stuur verloren. De Margraterweg is tijdens het onderzoek afgesloten voor alle verkeer.