Vergeten pannetje ontaardt in keukenbrand in Geldrop

In Geldrop aan de Goorstraat heeft zaterdagochtend een keukenbrand gewoed.

Een oudere vrouw was vergeten haar pannetje olie uit te zetten na het bakken. Daardoor heeft de olie vlam gevat wat zorgde dat binnen de kortste keren de hele keuken in brand stond. De Brandweer Geldrop-Mierlo heeft de brand geblust en ventileerde het huis. De vrouw kan vandaag niet terug in haar woning.

De tuinman heeft nog geprobeerd het vuur te doven helaas zonder resultaat.