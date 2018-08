Fietser opzettelijk aangereden door auto

Automobilist gevlucht

De 59-jarige vrouw uit de gemeente Steenwijkerland werd op de Hoogeweg in Ossenzijl aangereden door een auto, die er daarna vandoor ging. De politie hield korte tijd later een 56-jarige man uit dezelfde gemeente aan.

Gebaren

De vrouw fietste gisteren rond 18.00 uur samen met drie anderen toen een auto hen, komend vanuit tegengestelde richting, passeerde. De vrouw gebaarde naar de bestuurder vaart te minderen. De man passeerde het viertal en draaide even later, om hen nu van achteren te benaderen. In plaats van de fietsers in te halen, reed hij tegen de fiets van het 59-jarige slachtoffer aan. Zij kwam hierbij ten val.

Automobilist aangehouden

De bestuurder van de auto stapte nog even uit, maar stapte vervolgens weer in zijn auto en reed weg. Een van de fietsers belde hierop de politie en gaf het kenteken van de auto door. De politie is hierop direct naar de woning van de tenaamgestelde van de auto gegaan en hield daar de verdachte aan. Hij is ingesloten voor verhoor.