Beregeningsverbod Friesland opgeheven

Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod in haar beheergebied op. 'Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen, heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond', zo laat het waterschap maandagavond weten.

Gemiddeld 45 millimeter

Wetterskip Fryslân kon daardoor het grootste deel van het regenwater, gemiddeld 45 millimeter, in de polders ‘vast’ houden. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans.

Lagere waterstanden aanleiding voor verbod

De afgelopen periode was er sprake van aanhoudende droogte, waardoor 26 juli een beregeningsverbod werd ingesteld. Door de droogte was de vraag naar water voor beregening zo groot, dat Wetterskip Fryslân in de polders en op de hoge gronden de peilen niet kon handhaven. Een verbod was nodig om het systeem weer op orde te krijgen. Met de effecten die het verbod had, konden vrijdag 3 augustus de tijden worden versoepeld. Kijkend naar de huidige weersvoorspellingen, heft Wetterskip Fryslân het verbod nu op.

Problemen voorlopig opgelost

Met de weercode oranje van afgelopen donderdag, waren hevige buien voorspeld. Tijdens hevige buien slaat de grond dicht en neemt water slecht op. Sloten en vaarten zorgen dan voor versnelde afvoer van het water. Geleidelijke regenval heeft in droge tijden een veel positiever effect. Het water kan in de grond dringen. Daardoor neemt de vraag naar water voor beregening af.

In verband met de droogte heeft Wetterskip Fryslân op kritische punten extra waterplanten uit het water gehaald. Daardoor kan het water beter in de polders komen. Met de afnemende vraag naar water door de agrarische sector, zijn de problemen met de waterstanden voorlopig opgelost.

Situatie IJsselmeer

Afgelopen weekend is er veel neerslag boven het IJsselmeer gevallen. Deze regen en het feit dat waterschappen nu beperkt water inlaten vanuit het IJsselmeer, zorgen ervoor dat ook de waterstand in het IJsselmeer is gestegen. De aanvoer vanuit de Rijn en de IJssel blijft kleiner dan de vraag. De regen van afgelopen weekend vormt echter een (tijdelijke) buffer. Wetterskip Fryslân verwacht daarom dat er voorlopig geen beperkingen worden opgelegd voor het inlaten van water uit het IJsselmeer.