Man verstopt zich in struiken en randt vrouw (26) aan

Verstopt in struiken

'Haar belager kwam uit de bosschages en greep haar vast. Ze wist zich al schoppend en gillend te bevrijden. De zedenpolitie behandelt het incident en is op zoek naar getuigen', aldus de politie.

Hardlopen

Het slachtoffer rende maandagavond alleen over het fietspad van de Midden Brabantweg in de richting van de Heikantlaan. Ze ging over het viaduct van het Wilhelminakanaal. Bij de splitsing waar je rechtdoor langs de Midden Brabantweg kunt of met de bocht mee naar rechts, koos ze voor het laatste.

Bosschages

Rondom het fietspad zijn daar bosschages. Daar werd ze door een man van achteren vast gepakt. Ze gilde en slaagde erin zich los te rukken. Hij vluchtte uiteindelijk via het fietspad naar beneden. Op het gillen van het slachtoffer kwam een jongeman op een fiets af. Hij ging met haar in gesprek en adviseerde om de politie te bellen. De zedenpolitie is op zoek naar deze en andere mogelijke getuigen van het incident.

Signalement dader

De verdachte waar de politie naar op zoek is is een blanke man tussen 30-35 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. Hij heeft een gezet postuur met een buikje. Verder heeft hij kort haar met grijze tinten en geen gezichtsbeharing. De man heeft opvallend grote handen. Hij droeg een kobalt blauwe polo, driekwart donkere broek en had een donkere zonnebril op. Hij heeft geen littekens en of sieraden.

Tips

Burgers die de dader mogelijk gezien hebben of andere informatie hebben over dit zedenmisdrijf kunnen dit doorgeven aan de zedenpolitie via 0900-8844.