Politie: vermoedelijk vluchtvoertuig explosie Joh. Huizingalaan aangetroffen

Wilhelmus Leemanstraat

Het gaat om een zilverkleurige Suzuki Burgman, voorzien van gestolen kentekenplaten. Het voertuig stond geparkeerd op de Wilhelmus Leemanstraat en is voor nader onderzoek in beslag genomen. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat dit het betrokken vluchtvoertuig zou kunnen zijn.

Gestolen motorscooter

Uit onderzoek is gebleken dat de motorscooter op 26 april 2018 is gestolen vanaf de Haarlemmermeerstraat. Het rechercheteam wil graag in contact komen met mensen die de motorscooter met het (valse) kenteken MH25YX mogelijk in de afgelopen tijd ergens hebben zien staan of rijden.

Getuigen

De recherche komt ook graag nog steeds in contact met getuigen van de recente incidenten aan de Johan Huizingalaan en de Jan Evertsenstraat. Informatie kan worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier of telefonisch via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).