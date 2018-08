Politie lost twee waarschuwingsschoten bij aanhouding in Arnhem

De politie heeft op zondagochtend 19 augustus in Arnhem een 29-jarige man uit Oss aangehouden. Bij zijn aanhouding hebben agenten twee waarschuwingsschoten gelost.

De man belde rond 06.15 uur de politie. Hij zou vanaf Oss onderweg zijn naar Arnhem, een vuurwapen bij zich hebben en wilde zich hiermee bij de politie melden. Agenten onderschepte de man op de A325, waar hij bijzonder rijgedrag vertoonde. Uiteindelijk zette de bestuurder zijn auto stil op de parkeerplaats bij het Gelredome. Aangezien er mogelijk sprake was van een vuurwapen, hebben de agenten de zogenaamde uitpraatprocedure toegepast. Aangezien de bestuurder in eerste instantie niet luisterde naar de aanwijzingen van de politie, zijn twee waarschuwingsschoten gelost. Uiteindelijk is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.Er werd geen vuurwapen bij hem aangetroffen.