Politie onderzoekt vondst dode in woning Geldrop

Maandagmiddag is in het Brabantse Geldrop in een woning aan de Adelaartlaan een lichaam gevonden van een overleden persoon. Volgens de politie lag het lichaam al langere tijd in de woning.

Forensisch onderzoek

De politie is in en rond de woning een forensisch onderzoek gestart om te kunnen bepalen of het om een natuurlijke dood gaat of mogelijk om een misdrijf. Het lichaam is uit de woning gehaald. Daarbij werd de hulp van een hoogwerker van de brandweer ingeroepen. De identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend.