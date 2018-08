FIOD en politie leggen beslag op 38 panden en 5 kilo goud in witwasonderzoek

Het Combiteam van de FIOD en de Dienst Landelijke Recherche heeft maandag doorzoekingen gedaan in een witwasonderzoek. Er zijn in totaal 6 doorzoekingen gedaan in woningen en kantoorpanden in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op 38 panden, ruim 5 kilo goud, gouden sieraden, 82.000 euro contant, bankrekeningen in het buitenland, een Harley-Davidson, kostbare uurwerken en fysieke en digitale administratie.

De financiering van een plezierjacht in 2016 met als betrokkene een 54-jarige man uit Schagen was in 2017 aanleiding voor het Combiteam van de FIOD en de Landelijke Recherche om een onderzoek te starten naar witwassen. Tijdens het onderzoek ontdekte het Combiteam dat de verdachte man betrokken was bij de financiering van onroerend goed uit vermoedelijk onverklaarbare bron.

Parallel aan dit strafrechtelijk onderzoek liep op Mallorca een onderzoek door de Spaanse douane naar verdovende middelen door opvarenden van ditzelfde jacht. Op 19 augustus heeftde Spaanse justitie de vijf bemanningsleden op heterdaad aangehouden. Het gaat om vier Nederlanders en een Duitser. Een van die Nederlanders is de hoofdverdachte in het Nederlandse witwasonderzoek. Aanhoudingen in Nederland worden niet uitgesloten.